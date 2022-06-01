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В Украину идет жара? Синоптики обновили прогноз погоды на первую декаду июня

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Среда 01 июня 2022 07:32
В Украину идет жара? Синоптики обновили прогноз погоды на первую декаду июня Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в первые дни июня будет теплая. Однако возможны грозы и ливни во многих областях страны. А температура не будет превышать +23 +25 градусов. До +30 градусов температура поднимется лишь эпизодически.

Какая погода ждет украинцев в первой декаде июня - читайте в материале ниже.

По данным портала Sinoptik, на востоке жаркими будут только ближайшие два дня. Ожидается от +27 до +30 градусов. Однако 2 и 3 июня синоптики прогнозируют грозы.

А с 4 и по 9 июня в восточных областях ожидается +22 +23 градуса днем, а ночью от +13 до +16 градусов.

В Украину идет жара? Синоптики обновили прогноз погоды на первую декаду июняВ северной части страны в четверг пройдет небольшой дождь, еще плохая погода ожидается в воскресенье, 5 июня. Остальные дни будут сухими и солнечными.

В ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха до +25 +26 градусов, а потом ожидается снижение до +22 +23 градусов, а 5 июня похолодает до +17 градусов.

Потом снова прогреется до +21 +23 градусов. Ночью ожидается от +12 до +15 градусов.

В Украину идет жара? Синоптики обновили прогноз погоды на первую декаду июняВысокими градусами порадует только южная часть страны. С 1 по 9 июня там ожидается от +27 до +30 градусов. Дождь ожидается только в понедельник, 6 июня. А накануне температура снизится до +24 градусов.

В Украину идет жара? Синоптики обновили прогноз погоды на первую декаду июняБольше всего дождей синоптики прогнозируют жителям западных областей страны. Грозы ожидаются 1 и 2 июня, с дождями пройдут ближайшие выходные - 4-5 июня. Также испортится погода 9 июня.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +21 +24 градуса, только 8-9 июня воздух прогреется до +27 градусов. Ночная температура будет колебаться в пределах +12 +15 градусов.

В Украину идет жара? Синоптики обновили прогноз погоды на первую декаду июняПогода в Киеве

В столице 1 июня будет солнечно и сухо, прогреется до +25 градусов. В четверг возможна гроза, а воскресенье прилетят ливни, температура упадет до +17 градусов. С 6 по 9 июня в Киеве будет сухо, днем ожидается от +24 до +25 градусов. Ночью от +14 до +18 градусов.

В Украину идет жара? Синоптики обновили прогноз погоды на первую декаду июня

Напомним, ранее мы писали о том, где синоптики обещали повышение температуры до +31 +33 градусов.

А также мы рассказывали о том, какой прогноз погоды на июнь дал народный синоптик.

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