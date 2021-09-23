Украину накроет сильными ливнями и ветром до 30 м/с: какие области подтопит

Погода в Украине в пятницу, 24 сентября, будет опасной. В некоторых областях ожидаются мощные ливни, а местами - сильный штормовой ветер. При этом ожидается повышение температуры, но из-за атмосферного фронта оно будет малозаметным.

Что будет с погодой в пятницу, и когда потеплеет - читайте ниже в нашем материале.

Где будет самая опасная погода

"24 сентября ночью на западе, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25-30 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупреждают в Украинском гидрометцентре.

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует на завтра повышение температуры. В большинстве областей +10+16 градусов, а на юге +15+18.

"Только задержатся еще ниже градусы на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине, частично Киевщине, Черкащине, Кропивницком с районами: +8+13 градусов", - сообщила она.

По прогнозу синоптика, дожди будут порой умеренные, местами - до сильных.

"Дожди будут идти вместе с фронтом - сначала север, запад, центр. Затем, во второй половине дня и вечером - центр, юг, восток", - пишет синоптик.

Ветер - северо-западного направления, возможны штормовые порывы.

Что будет завтра в Киеве

В Киеве 24 сентября ожидается дождливая ветреная погода. По данным Наталки Диденко, особенно неприятно может быть утром - сочетание интенсивного дождя и сильного, до штормового, ветра.

Температура повысится до +11+13 градусов, но на фоне ветра и дождя это будет малозаметно.

Где ожидаются сильные ливни

Судя по картам гидрометцентра, осадки завтра самые сильные в Черниговской и Сумской области.

Скрин: Погода в Украине 24 сентября (meteo.gov.ua)

Когда придет потепление

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что после небольшого повышения температуры в пятницу, в субботу, 25 сентября станет еще теплее - от +13 до +18 градусов, на юге и Закарпатье до +20 и немного выше. Ожидаются прояснения, осадки - минимальные.

Такая погода будет до середины следующей недели