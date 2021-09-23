Україну накриє сильними зливами і вітром до 30 м/с: які області підтопить

Погода в Україні в п'ятницю, 24 вересня, буде небезпечною. У деяких областях очікуються потужні зливи, а місцями - сильний штормовий вітер. При цьому очікується підвищення температури, але через атмосферний фронт воно буде малопомітним.

Що буде з погодою в п'ятницю, і коли потеплішає - читайте нижче в нашому матеріалі.

Де буде найнебезпечніша погода

"24 вересня вночі на заході, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - попереджають в Українському гідрометцентрі.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує на завтра підвищення температури. У більшості областей +10+16 градусів, а на півдні +15+18.

"Тільки затримаються ще нижче градуси на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, частково Київщині, Черкащині, Кропивницькому з районами: +8+13 градусів", - повідомила вона.

За прогнозом синоптика, дощі будуть часом помірні, місцями - до сильних.

"Дощі йтимуть разом з фронтом - спочатку північ, захід, центр. Потім, у другій половині дня і ввечері - центр, південь, схід", - пише синоптик.

Вітер - північно-західного напрямку, можливі штормові пориви.

Що буде завтра в Києві

У Києві 24 вересня очікується дощова вітряна погода. За даними Наталки Діденко, особливо неприємно може бути вранці - поєднання інтенсивного дощу і сильного, до штормового, вітру.

Температура підвищиться до +11+13 градусів, але на тлі вітру і дощу це буде малопомітно.

Де очікуються сильні зливи

Судячи з карт гідрометцентру, опади завтра найсильніші в Чернігівській і Сумській області.

Скрін: Погода в Україні 24 вересня (meteo.gov.ua)

Коли прийде потепління

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують, що після невеликого підвищення температури в п'ятницю, в суботу, 25 вересня стане ще тепліше - від +13 до+18 градусів, на півдні та Закарпатті до +20 і трохи вище. Очікуються прояснення, опади - мінімальні.

Така погода буде до середини наступного тижня