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Ранние заморозки, снег и мороз: синоптики обновили прогноз на осень 2021

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Среда 01 сентября 2021 06:39
Ранние заморозки, снег и мороз: синоптики обновили прогноз на осень 2021 Коллаж РБК-Украина: Прогноз погоды на осень 2021
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине осенью будет в основном прохладной и дождливой, а заморозки ожидаются уже в середине октября.

Что будет с температурой и осадками в стране в ближайшие три месяца - читайте ниже в материале Styler.

Суровую осень обещает украинцам народный синоптик Леонид Горбань, пишет ТСН.

По его расчетам, сентябрь начнется с теплых и даже жарких дней, но к концу месяца похолодает. В октябре нас ждет мрачная и холодная погода, а со средины месяца возможны первые заморозки. Ноябрь будет достаточно суровым, с мокрым снегом и морозом.

Прогноз на сентябрь 2021:

  • 1-2 сентябрь - сухо и жарко,
  • 3-5 - дожди,
  • 7-10 - ясно, тепло,
  • 11-12 - дожди,
  • 13-17 - ясно, тепло, но ветрено,
  • 18 - дождь,
  • 19-23 - сухо,
  • 24-25 - дожди,
  • 26 сентября и до конца месяца - пасмурно и холодно.

Прогноз на октябрь 2021:

  • 1-4 октября - холодно, мрачно,
  • 5-6 и 8-10 - дожди,
  • 11-19 - мрачно, холодно,
  • 14 - заморозки,
  • 20, 22-23 и 26 октября - дожди,
  • 27 и до конца месяца - сухо, но холодно.

Прогноз на ноябрь 2021:

  • 1-4 ноября - пасмурно, дожди,
  • 4-15 - холодно, ночные заморозки,
  • 8-10 - дожди и мокрый снег,
  • 14 - снег,
  • 16 и до конца месяца - мороз,
  • 20, 24, 25 - снег.

Ресурс Gismeteo также обновил карты погоды, по которым видно, что сентябрь будет не очень теплым. На протяжении месяца столбики термометров будут едва дотягивать до 20-градусных значений, а в конце сентября похолодает до +15. По крайней мере, такой прогноз синоптики дают для Киева.

Ранние заморозки, снег и мороз: синоптики обновили прогноз на осень 2021

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на месяц (gismeteo.ua)

В то же время в Украинском гидрометцентре не прогнозируют особых аномалий в сентябре. Температура и осадки будут в пределах нормы.

"Средняя месячная температура предполагается 14-18 градусов, в Карпатах 11-12, что близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы", - сообщают синоптики.

Ранее синоптики также рассказали, какой будет погода зимой 2021-2022.

Также климатолог предупредила украинцев, что лето будет становиться все жарче и жарче с каждым годом, что неминуемо приведет к изменениям в экосистемах.

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