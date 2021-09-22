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Карпаты засыпает первым снегом: красочные фото и видео

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Карпаты, Среда 22 сентября 2021 09:40
Карпаты засыпает первым снегом: красочные фото и видео Фото: Карпаты (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Светлана Мащенко

Карпаты начало засыпать снегом в ночь с 21 на 22 сентября. В горах мороз, видимость ограничена.

Об этом сообщает в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 08:35 22.09.2021 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ограничена видимость, падает снег. Ветер северо-западный 3-4 м/с. Температура окружающей среды -4°С", - говорится в сообщении.

Карпаты засыпает первым снегом: красочные фото и видео

Фото: В Карпатах идет снег (facebook.com/chornogora.rescue112)

В ГСЧС также показали на видео, что происходит сейчас в горах.

Видео: Снег в Карпатах (facebook.com/ГСЧС)

Отметим, что вчера в горах температура воздуха в горах снизилась до -6 градусов. Склоны покрылись изморозью.

Карпаты засыпает первым снегом: красочные фото и видео

Фото: Такими были Карпаты 21 сентября (facebook.com/chornogora.rescue112)

Для справки:

Уникальная обсерватория "Белый слон" на горе Поп Иван Черногорский в горах в Верховинском районе Ивано-Франковской области - одним из самых любимых объектов туристов в Карпатах.

Бывшая польская астрономическая и метеорологическая станция расположена на высоте более двух километров.

Строительство обсерватории началось летом 1936 года. Здание возводилось преимущественно из местного строительного материала - камня-песчаника, что удешевляло и упрощало строительство. Рабочую силу составляли тоже в основном жители окрестных сел. Камень на гору подвозили лошадьми или несли в руках, на спине.

Сама станция работала с 1938 по 1941 год. За 80 лет фундаменты и стены здания сохранились в удовлетворительном состоянии, хотя деревянные перекрытия и крыша нуждается в ремонте.

Сегодня "Белый слон" - это самое высокогорное здание в Украине.

Отметим, что холодная погода в Украине продержится еще несколько дней, но к выходным снова потеплет.

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