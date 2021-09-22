Карпаты засыпает первым снегом: красочные фото и видео

Карпаты начало засыпать снегом в ночь с 21 на 22 сентября. В горах мороз, видимость ограничена.

Об этом сообщает в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 08:35 22.09.2021 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ограничена видимость, падает снег. Ветер северо-западный 3-4 м/с. Температура окружающей среды -4°С", - говорится в сообщении.

Фото: В Карпатах идет снег (facebook.com/chornogora.rescue112)

В ГСЧС также показали на видео, что происходит сейчас в горах.

Видео: Снег в Карпатах (facebook.com/ГСЧС)

Отметим, что вчера в горах температура воздуха в горах снизилась до -6 градусов. Склоны покрылись изморозью.

Фото: Такими были Карпаты 21 сентября (facebook.com/chornogora.rescue112)

Для справки:

Уникальная обсерватория "Белый слон" на горе Поп Иван Черногорский в горах в Верховинском районе Ивано-Франковской области - одним из самых любимых объектов туристов в Карпатах.

Бывшая польская астрономическая и метеорологическая станция расположена на высоте более двух километров.

Строительство обсерватории началось летом 1936 года. Здание возводилось преимущественно из местного строительного материала - камня-песчаника, что удешевляло и упрощало строительство. Рабочую силу составляли тоже в основном жители окрестных сел. Камень на гору подвозили лошадьми или несли в руках, на спине.

Сама станция работала с 1938 по 1941 год. За 80 лет фундаменты и стены здания сохранились в удовлетворительном состоянии, хотя деревянные перекрытия и крыша нуждается в ремонте.

Сегодня "Белый слон" - это самое высокогорное здание в Украине.