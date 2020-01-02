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Рождество в Украине: синоптики изменили прогноз погоды на праздники

STYLERЖизнь    02.01.2020 - 10:37
Рождество в Украине: синоптики изменили прогноз погоды на праздники
Погода в Украине на Рождество (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине на Рождество снова резко изменится

Погода в Украине в начале 2020 снова стала абсолютно зимней и в большинстве областей лежит снег, а температура воздуха опустилась до -3 -5 градусов. На Рождество, по прогнозам синоптиков, выпадет еще немного снега, а температура воздуха будет низкой.

Как сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко, в Украине ожидаются снегопады накануне Рождества, 4-5 января. 6-7 осадки прекратятся, но снова усилится мороз.

"4-5 января станет больше в Украине осадков, пройдут мокрый снег и дождь. 6 января, в Сочельник и на Рождество осадки прекратятся, только 7 января на Востоке пройдет снег. Температура воздуха 6-7 января опустится до небольших и умеренных морозов", - написала синоптик.

Рождество в Украине: синоптики изменили прогноз погоды на праздники

Карта погоды

Как отмечают в Украинском гидрометцентре, 6 января снег будет идти на севере страны, охватит всю восточную часть и зацепит частично юг и центральные области. Без осадков будет только на западе страны и в южных областях. Температура воздуха снизится до -1 -3 градусов, в центре подморозит до -4 градусов, а вот на западе в Сочельник будет до -5 градусов.

Рождество в Украине: синоптики изменили прогноз погоды на праздники

Карта погоды на 6 января

На Рождество в Украине синоптики обещают сухую погоду без осадков. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах -3 -5 градусов. Потепление в страну придет после 9 января.

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Новости Украины ПогодаГидрометцентр
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