Украину накроет новая волна стихии: какие области пострадают от непогоды

Погода в Украине во вторник, 23 июля, будет ненастной - с дождями, грозами, местами со шквальным ветром. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.



К слову, ранее Наталка Диденко рассказала, какой будет погода в ближайшие дни.



Согласно прогнозу синоптиков дождливо-грозовая стихия с усилением ветра сегодня вероятна по всей стране.



Температура воздуха будет самой низкой на Западе и Севере - от +21 до +24 градусов. А в Ивано-Франковской области еще холоднее (+20... +22).



Теплее в Центре - от +23 до +25 по Цельсию. На Юге и Востоке довольно жарко (+26... +31), а во время дождя - будет прохладно и душно.



В Киеве 23 июля также пронесутся локальные грозы с дождями и ветром. Воздух днем прогреется от +23 до +25 градусов.

Погода в Украине 23 июля (фото: meteo.gov.ua)

К слову, ранее синоптик сделала экстренное предупреждение о погоде в Украине в начале рабочей недели.

Напомним, недавно в центре Киева на улице Крещатик из-за сильных ураганных порывов ветра упал большой каштан.

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