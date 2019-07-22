Погодные качели и ветер: синоптики ошарашили прогнозом на ближайшие дни

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине во вторник ожидается нестабильная и неблагоприятная

Погода в Украине снова перестанет радовать теплом и ярким летним солнцем жителей страны. В нескольких областях ожидается ухудшение погодных условий, а дожди будут чередовать солнце. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Она сообщила, что на западе Украины будет прохладнее, а вот на юге и востоке температура достигнет +30 градусов.

"Во вторник, 23 июля, в Украине ожидается чудесная погода – с летними дождями, комфортным теплом и свежим северно-западным ветром. Кратковременные дожди будут чередоваться с солнцем. Менее всего осадки вероятны на востоке Украины. Температура воздуха немного снизится. Во вторник ожидается +22 +26 градусов, на Западе +18 +24 градуса, на Юге и Востоке +26 +29 градусов, местами до +30 градусов", - предупредила Наталка Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В Киеве во вторник, 23 июля, возможны незначительные дожди с грозами и солнце. Днем воздух прогреется до +24 +26 градусов.

"В Киеве 23 июля существенные осадки – вряд ли, солнце плюс периодические незначительные дожди, местами с грозами. В ближайшую ночь ожидается +15 +18 градусов, днем во вторник температура воздуха подарит комфорт в виде +24 +26 градусов", - добавила синоптик.

Согласно прогнозу погоды от Украинского гидрометцентра на 23 июля, дожди с грозами охватят часть западных областей – Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Черновцы и Винницу. Также грозы пройдут на юге и в большинстве областей на востоке Украины.

Погода в Украине 23 июля

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине объявлено штормовое предупреждение и мощные ливни с грозами накроют большую часть страны.

А также рассказывали о том, что синоптик сделала экстренное предупреждение о погоде в Украине в начале рабочей недели.