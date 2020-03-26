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В Украину идет новая волна непогоды: какие области под ударом

STYLERЖизнь    26.03.2020 - 12:11
В Украину идет новая волна непогоды: какие области под ударом
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине под конец марта преподнесет жителям страны прощальный зимний "сюрприз"

Погода в Украине вскоре снова сильно испортится. В стране похолодает, ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Какие области в последние дни марта примут на себя основной удар непогоды - в материале Styler.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, атмосферный фронт нагрянет в страну уже 29 марта, но пока что ожидается теплая и солнечная погода за окном.

Потеплеет уже завтра, 27 марта. Воздух прогреется от +11 до +16, а на Закарпатье до +18. При этом ближайшей ночью ожидаются заморозки до -4 градусов (только на Юге ночью будет плюсовая температура). Осадки не предвидятся.

В Киеве завтра днем от +13 до +15, ночью 0... -2, дожди не предвидятся.

В Украину идет новая волна непогоды: какие области под ударом

Погода в Украине 27 марта (фото: meteo.gov.ua)

28 марта днем тоже будет тепло (+11+18), причем ночью заморозки не предвидятся. Небольшой "минус" ожидается ночью только на Закарпатье.

В воскресенье, 29 марта, похолодание с дождем придет с Востока. Осадки ожидаются в Полтавской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях. В остальных регионах будет все еще тепло, но в названых областях с дождями - от +7 до +12.

В Украину идет новая волна непогоды: какие области под ударомВ Украину идет новая волна непогоды: какие области под ударом

Погода в Украине 28 и 29 марта (фото: meteo.gov.ua)

В понедельник, 30 марта, сильно похолодает и пойдут дожди на Западе и Востоке. В западных областях от +2 до +9 (на Закарпатье и Буковине все еще тепло - от +9 до +14), на Востоке +7+12. Во Львовской, Волынской и Ровенской областях возможен даже мокрый снег.

Остальные области все еще устоят от похолодания.

В Украину идет новая волна непогоды: какие области под ударом

Погода в Украине 30 марта (фото: meteo.gov.ua)

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