На Україну насуваються снігопади і морози: які області під ударом

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні під кінець березня піднесе жителям країни прощальний зимовий "сюрприз"

Погода в Україні незабаром знову сильно зіпсується. В країні похолодає, очікуються дощі, в деяких областях - снігопади. Які області в останні дні березня візьмуть на себе основний удар негоди - в матеріалі Styler.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, атмосферний фронт прийде в країну вже 29-30 березня, але поки що очікується тепла і сонячна погода за вікном.

Потеплішає вже завтра, 27 березня. Повітря прогріється від +11 до +16, а на Закарпатті до +18. При цьому найближчої вночі очікуються заморозки до -4 градусів, тільки на Півдні вночі буде плюсова температура). Опади не передбачаються.

В Києві завтра вдень від +13 до +15, вночі 0... -2, доща не буде.

Погода в Україні 27 березня (фото: meteo.gov.ua)

28 березня вдень буде тепло (+11+18), причому вночі заморозки не передбачаються. Невеликий "мінус" очікується вночі лише на Закарпатті.

У неділю, 29 березня, похолодання з дощем прийде зі Сходу. Опади очікуються в Полтавській, Харківській, Луганській і Дніпропетровській областях. В інших регіонах все ще тепло, але в областях з дощами - від +7 до +12.

Погода в Україні 28 і 29 березня (фото: meteo.gov.ua)

У понеділок, 30 березня, сильно похолодає і піде сніг на Заході та Півночі країни. У західних областях температура опуститься нижче нуля вдень, а в північних - буде трохи тепліше. Буде сильний вітер.

Інші області все ще встоять від похолодання.

31 березня по всій країні буде холодна і мокра погода, вночі заморозки.

Погода в Україні 30 та 31 березня (фото: meteo.gov.ua)

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