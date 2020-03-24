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Погода в Украине летом: синоптик прогнозирует новые аномалии

STYLERЖизнь    24.03.2020 - 13:07
Погода в Украине летом: синоптик прогнозирует новые аномалии
Погода в Украине летом 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине летом заставит украинцев адаптироваться

Погода в Украине летом 2020 будет очень жаркой. В этом уверен директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида. С чем связан такой прогноз в материале Styler.

В то же время синоптик уверен, что аномально жаркое лето в Украине - не временное явление. С таким положением вещей украинцам, по словам Кульбиды, придется смириться.

Дело в том, что знойное лето, как и бесснежные зимы - это последствие безвозвратных изменений климата. Кульбида советует украинцам привыкать и готовиться к удушающему лету.

Так, в прошлом году летом было зафиксировано повышение средней температуры сразу на два градуса. Не исключено, что новое лето сможет установить свои рекорды.

Кроме того, синоптик утверждает, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Осадки будут, но при высокой температуре снежный покров даже не успеет образоваться.

"Лето у нас всегда будет жарким", - сказал Кульбида, посоветовав начать привыкать к таким прогнозам погоды.

А вот народный синоптик Назарий Данилюк уверен, что летом 2020 года зной и духота будет сменяться сильными ураганами и ливнями.

Отметим, что жаркое лето в этом году скорее порадует, чем расстроит, ведь многие ученые считают, что эпидемию коронавируса в Украине сможет остановить лишь жаркое лето.

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