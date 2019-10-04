Украину накроет настоящая осенняя стихия: какие области под ударом

Погода в Украине на выходных 5 и 6 октября серьезно испортится. Сильно похолодает по всей стране, в некоторых областях пронесутся мощные ливни, местами - грозы. И все это в сопровождении порывистого ветра, а кое-где даже мокрого снега. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, в субботу, 5 октября, волна похолодания с запада доберется до центральных и ряда южных областей. А на востоке и юго-востоке все еще будет довольно тепло.

При этом дожди накроют всю Украину, но с разной интенсивностью. Если на западе и местами севере поморосит, то на востоке и в Крыму ожидается проливной дождь, а в центральных областях и вовсе - мощнейший ливень. При этом будет задувать порывистый ветер от 7 до 12 метров в секунду.

Что касается температуры то в западных, северных, центральных областях днем от +9 до +13 градусов, ближайшей ночью - от +3 до +8. В Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях +12... +15, ближайшей ночью от +8 до +11.

На Херсонщине, Запорожье, Донеччине и Луганщине ожидается от +16 до +20, ночью - от +10 до +13, а в оккупированном Крыму +20... +22, и теплая октябрьская ночь от +14 до +16 градусов.

В Киеве ближайшей ночью +5... +7 градусов, днем - скромные +10... +12, будет моросить.

Погода в Украине 5 октября (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 6 октября, станет еще прохладнее. Моросить будет почти по всей стране, кроме Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

На западе, севере и в центре днем +7... +11, ночью +3... +8 градусов. В южных и восточных областях днем +12... +16, ночью от +9 до +13.

В Киеве в воскресенье днем будет холодно - от +7 до +9 градусов, ночью +5... +7 по Цельсию.

Погода в Украине 6 октября (фото: meteo.gov.ua)

Стоит отметить, что синоптик Наталка Диденко ранее сообщила, что в западных и северных областях к дождю местами присоединится и мокрый снег.