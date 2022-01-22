Украину накроет морозами и снегопадами: в каких областях добавится еще и штормовой ветер

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается холодная, с морозами. Во многих областях прогнозируется снег и мокрый снег, а местами ситуация ухудшиться из-за сильного штормового ветра.

Какая погода ждет украинцев 22-23 января, рассказали в Украинском гидрометцентре и синоптик Наталка Диденко.

"В Украине 22-23 января будет идти снег в западных, северных областях. На востоке, в большинстве центральных областей снег – разве что местами, чаще прояснения. На юге на выходных будет преобладать сухая погода, только в Крыму вероятны осадки", - рассказала Наталка Диденко.

Также синоптик предупредила, что в Украине будет доминировать морозная погода. В субботу днем -1 -4 градуса, в воскресенье -3 -8 градусов. Далее морозы будут усиливаться.

В Киеве ожидается снег, на дорогах гололедица. В субботу -1 -2 градуса, в воскресенье температура упадет до -4 -5 градусов.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в субботу ночью температура упадет до -4 -6 градусов, на востоке местами до -8 градусов. В большинстве областей синоптики прогнозируют сильный ветер, до штормовых порывов.

Снег будет идти в западных областях, на севере, в центральной части и на северо-востоке.

Карта погоды в Украине на субботу, 22 января

В воскресенье ветер начнет утихать, осадки будут умеренные – на западе, в некоторых центральных областях и на юго-востоке и востоке Украины.

Температура будет снижаться, ночью ожидается до -5 -7 градусов, на востоке страны до -8 -11 градусов.

Днем в большинстве областей синоптики прогнозируют от -1 до -4 градусов.

По прогнозу синоптиков, после 25 января температура воздуха во многих областях опустится до -10 -16 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 23 января