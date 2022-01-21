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В горах объявлено штормовое предупреждение: названа дата

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Карпаты, Пятница 21 января 2022 14:23
В горах объявлено штормовое предупреждение: названа дата Фото: в Карпатах объявлено штормовое предупреждение (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение. В Карпатах будет сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Завтра в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, метель (1 уровень опасности, желтый).

Как прогнозируют синоптики Укргидрометцетра, завтра будет снегопад в западных и северных областях. Температура воздуха в горах составит -1-4 градусов мороза днем, а ночью - от -4 до -8.

Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер сегодня днем в большинстве областей.

РБК-Украина писало, что синоптики дали детальный прогноз погоды на сегодня.

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