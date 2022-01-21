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Весна будет прохладная и сухая: появился прогноз на март, апрель и май 2022

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Пятница 21 января 2022 09:13
Весна будет прохладная и сухая: появился прогноз на март, апрель и май 2022 Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине этой весной будет солнечная и сухая. Первые теплые дни придут уже в начале марта. Но в целом температура воздуха будет невысокая почти до начала мая.

Как сообщается на портале wisemeteo, средняя температура воздуха в Киеве весной 2022 года составит +8 градусов.

Дождей в этом году будет совсем немного и ожидается устойчивая сухая и солнечная погода. Но теплом весна 2022 года сильно не порадует, и жители столицы до начала мая будут ходить в теплых куртках.

Погода в марте

Первый месяц весны будет намного теплее марта 2021 года. В начале месяца температура будет опускаться до -1 градуса и средняя температура воздуха составит +2 градуса.

Во второй половине месяца начнет прогреваться до +8 градусов. Осадков будет совсем немного. Настоящее потепление придет после 22 марта.

Погода в апреле

Самый холодный день будет 2 апреля – около +2 градусов. Первая половина месяца будет пасмурная, возможно будут идти дожди, и температура воздуха будет невысокая – до +8 градусов.

К концу месяца уже существенно потеплеет и синоптики обещают до +16 градусов.

Погода в мае

Май также станет более холодным чем в предыдущий год и синоптики прогнозируют среднюю температуру +13 градусов.

В середине месяца ожидаются дожди почти на целую неделю, но в целом конец весны также будет сухим. Самая высокая температура в мае ожидается на уровне +22 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики спрогнозировали возвращение морозов до -15 градусов.

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