Весна будет прохладная и сухая: появился прогноз на март, апрель и май 2022
Погода в Украине этой весной будет солнечная и сухая. Первые теплые дни придут уже в начале марта. Но в целом температура воздуха будет невысокая почти до начала мая.
Как сообщается на портале wisemeteo, средняя температура воздуха в Киеве весной 2022 года составит +8 градусов.
Дождей в этом году будет совсем немного и ожидается устойчивая сухая и солнечная погода. Но теплом весна 2022 года сильно не порадует, и жители столицы до начала мая будут ходить в теплых куртках.
Погода в марте
Первый месяц весны будет намного теплее марта 2021 года. В начале месяца температура будет опускаться до -1 градуса и средняя температура воздуха составит +2 градуса.
Во второй половине месяца начнет прогреваться до +8 градусов. Осадков будет совсем немного. Настоящее потепление придет после 22 марта.
Погода в апреле
Самый холодный день будет 2 апреля – около +2 градусов. Первая половина месяца будет пасмурная, возможно будут идти дожди, и температура воздуха будет невысокая – до +8 градусов.
К концу месяца уже существенно потеплеет и синоптики обещают до +16 градусов.
Погода в мае
Май также станет более холодным чем в предыдущий год и синоптики прогнозируют среднюю температуру +13 градусов.
В середине месяца ожидаются дожди почти на целую неделю, но в целом конец весны также будет сухим. Самая высокая температура в мае ожидается на уровне +22 градусов.
Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики спрогнозировали возвращение морозов до -15 градусов.