Украину снова накроет ливнями: какие области пострадают от непогоды

Погода в Украине в среду, 29 мая, снова огорчит жителей некоторых областей проливными дождями и сильным ветром. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

К слову, об ухудшении погоды в некоторых регионах Украины, ранее предупредила и Наталка Диденко.

Так, синоптики сообщают, что сегодня на Западе Украины ожидаются сильные проливные дожди. Осадки также зацепят Винницкую и Житомирскую области, но здесь будет незначительно моросить.

Также в западных областях будет довольно прохладно. Температура воздуха составит от +19 до +23 градусов.

Погода в Украине 29 мая (фото: РБК-Украина)

Также сегодня по всей стране ожидается довольно сильный порывистый ветер, который будет задувать со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

На остальной территории страны сегодня осадки не предвидятся, будет довольно жарко, а воздух прогреется от +25 до +31 градуса.

Причем жарче всего будет на востоке страны, где столбики термометров покажут от +29 до +31 градуса.

В столице Украины сегодня без осадков, воздух прогреется до +25... +27 градусов. Синоптики также предупреждают киевлян о сильном порывистом ветре от 7 до 12 метров в секунду.

Погода в Украине 29 мая (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, каким будет лето в Украине.

Ранее сообщалось, что от ливня пострадал город Збараж, районный центр Тернопольской области.

А также мы писали, что Одессу сильно залило дождями. Автомобили продвигались по улицам города, погрузившись в воду.