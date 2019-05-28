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Стихия атакует украинцев: синоптики напугали прогнозом

STYLERЖизнь    28.05.2019 - 12:41
Стихия атакует украинцев: синоптики напугали прогнозом
Фото: коллаж РБК-Украина

Погода в Украине будет очень разнообразная

Погода в Украине в среду, 29 мая, будет по летнему жаркая, сухая и солнечная. Однако в западных областях снова прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Также местами возможны шквалы и град. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook. 

В среднем по стране температура воздуха днем составит от +26 до +31 градуса.

На Западе, где разгуляются осадки, столбики термометров покажут от +21 до +24 градусов.

Стихия атакует украинцев: синоптики напугали прогнозом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Сегодняшний сильный ветер перескочит и на завтрашний день - порывы с юго-востока будут достигать 15-20 м/с", - предупредила Диденко.

Также она добавила, что ветер, как ожидается, ослабнет 30 мая.

В столице 29 мая будет жарко и сухо, дожди не прогнозируются.

Температура воздуха в Киеве составит от +26 до +28 градусов.

Синоптик рассказала, что 31 мая и 1-2 июня в Киеве похолодает и начнутся дожди.

Стихия атакует украинцев: синоптики напугали прогнозом

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, каким будет лето в Украине.

Также мы писали о том, что непогода и наводнения в Западной Украине причинили много бед местным жителям и даже забрали две жизни. В настоящее время подтопленных жилых домов уже нет, хозяева восстанавливают свои владения и подробно рассказывают, как им досталось от водной стихии.

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Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
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