Украину накроет "холодным антициклоном": где будет самая низкая температура

Погода в Украине в ближайшие дни будет в основном прохладной, сухой и солнечной. Судя по новым картам погоды от Укргидрометцентра и Gismeteo нас накроет "холодным антициклоном" в субботу, в воскресенье станет теплее и более облачно.

Так, в Украинском гидрометцентре на сегодня, 12 сентября прогнозируют солнечную и безветренную погоду. Температура днем почти повсюду +21+25, а на Юге и Закарпатье +26+29 градусов.

В воскресенье, 13 сентября, погода поменяется, но некритично. Днем потеплеет до +23+27, на Юге до +29 градусов. Будет больше облаков, ветер от 3 до 8 метров в секунду.

Ночь с субботы на воскресенье холодная - от +9 до +13, в Черниговской и Сумской областях и вовсе +6+9 в ночное время, а на Юге и Закарпатье ночь теплая - от +12 до +17 градусов.

Погода в Украине 12 и 13 сентября (фото: meteo.gov.ua)

Синоптики Gismeteo рассказали, что в Киве в ближайшие три дня погода поменяется в сторону потепления, но завтрашний день будет самым холодным.

Погода в Киеве на 3 дня (скрин: gismeteo.ua)

Отметим, что погода на выходных соответствовать всем признакам антициклона. Для такой области повышенного атмосферного давления присущи ясная или малооблачная погода, отсутствие ветра, осадков и устойчивый характер погоды.

Ранее мы писали, что осень и зима будут аномальными.

Также в Укргидрометцентре рассказали, что в сентябре температурные показатели будут на 1-2 градуса выше нормы.