Україну накриє "холодним антициклоном": де буде найнижча температура

Погода в Україні в найближчі дні буде в основному прохолодною, сухою і сонячною. Судячи за новими картами погоди від Укргідрометцентру і Gismeteo нас накриє "холодним антициклоном" в суботу, в неділю стане тепліше і більше хмарно.

Так, в Українському гідрометцентрі на сьогодні, 12 вересня прогнозують сонячну і безвітряну погоду. Температура вдень майже всюди +21+25, а на Півдні та Закарпатті +26+29 градусів.

У неділю, 13 вересня, погода зміниться, але некритично. Вдень потеплішає до +23+27, а на Півдні до +29 градусів. Буде більше хмар, вітер від 3 до 8 метрів в секунду.

Ніч з суботи на неділю холодна - від +9 до +13, у Чернігівській і Сумській областях і зовсім +6+9 в нічний час, а на Півдні та Закарпатті ніч тепла - від +12 до +17 градусів.

Погода в Україні 12 і 13 вересня (фото: meteo.gov.ua)

Синоптики Gismeteo розповіли, що у Ківі в найближчі три дні погода зміниться в бік потепління, але завтрашній день буде найхолоднішим.

Погода у Києві на 3 дні (скрін: gismeteo.ua)

Зазначимо, що погода на вихідних відповідати всім ознакам антициклону. Для такої області підвищеного атмосферного тиску притаманні ясна або малохмарна погода, відсутність вітру, опадів і стійкий характер погоди.

Раніше ми писали, що осінь і зима будуть аномальними.

Також в Укргідрометцентрі розповіли, що у вересні температурні показники будуть на 1-2 градуси вище норми.