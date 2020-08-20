Украину накроет грозовыми дождями и ливнями: каким областям ждать непогоду

В Украине в пятницу, 21 августа, ожидаются дожди и грозы во многих областях. Температура воздуха начнет опускаться, жарко будет только на востоке и юге страны.

Грозовые дожди и ливни ожидаются в северных, западных, восточных областях, а также в центре страны. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Пятница в Украину принесет ослабление жары в северные области - ожидается +25 +28 градусов. В дождях, которые имеют шанс тут быть завтра, снизится до +24 +26 градусов. А если сильнее придавит солнце, то местами до +29 градусов. На западе Украины 21 августа также есть вероятность грозовых дождей, однако Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области окажутся больше под влиянием сухого антициклона", - рассказала синоптик.

Как отметила Диденко, температура воздуха в западных областях в пятницу составит +24 +28 градусов. В центральных областях +26 +30 градусов. Дожди в центре возможны только вечером – небольшие, локальные.

"На востоке в пятницу во второй половине дня – местами грозовые локальные дожди, жарко, +27 +32 градуса. На юге завтра существенные осадки не ожидаются, +28 +32 градуса", - добавила синоптик.

В Киеве 21 августа пройдет кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха начнет падать.

"В Киеве 21 августа ожидается кратковременный дождь, гроза. Жара в столице ослабнет до +28 градусов. В субботу станет свежее, до +24 +25 градусов. В День Флага и День Независимости в Киеве температура воздуха снова повысится", - написала Наталка Диденко.

Карта погоды на пятницу, 21 августа

Напомним, ранее мы писали о том, какие области накроет мощными шквалами и ливнями.

А также рассказывали о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на День Независимости.