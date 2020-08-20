Україну накриє грозовими дощами і зливами: яким областям чекати негоду

В Україні у п'ятницю, 21 серпня, очікуються дощі та грози в багатьох областях. Температура повітря почне опускатися, спекотно буде лише на сході та півдні країни.

Грозові дощі та зливи очікуються в північних, західних, східних областях, а також в центрі країни. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"П'ятниця в Україну принесе ослаблення спеки в північні області - очікується +25 +28 градусів. В дощах, які мають шанс бути завтра, знизиться до +24 +26 градусів. А якщо сильніше придавить сонце, то місцями до +29 градусів. На заході України 21 серпня також є ймовірність грозових дощів, однак Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області виявляться більше під впливом сухого антициклону", - розповіла синоптик.

Як зазначила Діденко, температура повітря у західних областях у п'ятницю складе +24 +28 градусів. У центральних областях +26 +30 градусів. Дощі в центрі можливі тільки ввечері – невеликі, локальні.

"На сході в п'ятницю в другій половині дня місцями грозові локальні дощі, жарко, +27 +32 градуси. На півдні завтра істотні опади не очікуються, +28 +32 градуси", - додала синоптик.

У Києві 21 серпня пройде короткочасний дощ і гроза. Температура повітря почне падати.

"У Києві 21 серпня очікується короткочасний дощ, гроза. Спека в столиці ослабне до +28 градусів. В суботу стане свіже, до +24 +25 градусів. У День Прапора та День Незалежності в Києві температура повітря знову підвищиться", - написала Наталка Діденко.

Карта погоди на п'ятницю, 21 серпня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які області накриє потужними шквалами та зливами.

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