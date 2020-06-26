Укргидрометцентр дал прогноз на июль

Фото: пляж (Виталий Носач, РБК-Украина)

В течение месяца ожидаются грозы и жаркие засушливые периоды

В июле 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 20-25 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла). Это на 1-2 градусов выше средних многолетних значений.

Соответствующий прогноз размещен на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 36-95 мм, в Карпатском регионе 104-165 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как отмечают в Укргидрометцентре, "июль - самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами".

По данным наблюдений, средняя месячная температура воздуха составляет 17-22 градусов тепла, на юге до 24 градусов тепла, в горных районах 11-16 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 31-39,7 градусов тепла, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами 40-41 градусов тепла, в горных районах 24-30 градусов тепла, абсолютный минимум - 2-11 градусов тепла, в Карпатах 0-1 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях 103-184 мм.

Напомним, среднемесячная температура воздуха мая 2020 года в Киеве составила 12,4 градуса, что на 2,8 градусов ниже климатической нормы: месяц оказался самым холодным в XXI веке.

Однако июнь оказался жарким и в начале месяца было установлено несколько температурных рекордов.

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Автор: Александр Белоус