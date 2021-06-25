Украину накроет грозами и ливнями: вместе с прохладой придет опасная погода

Погода в Украине в субботу, 26 июня

В субботу прохладу почувствуют жители западной Украины. Там пройдут грозы, возможны ливни, ожидается усиление ветра. Ночью температура составит от +18 до +20 градусов, днем ожидается от +24 до +27 градусов.

На востоке грозы ожидаются только в Днепре, в остальных областях будет сухо. Ночью в регионе от +20 до +22 градусов, днем столбики термометров покажут от +33 до +35 градусов.

В северной части страны ожидаются грозы, небольшое усиление ветра. Ночью +20 +22 градуса, днем +33 +35 градусов.

На юге синоптики прогнозируют дожди, грозы и ливни. Ночью в регионе от +21 до +23 градусов, днем от +31 до +33 градусов. В Крыму ожидается гроза, ночью +21 +23 градуса, днем до +33 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, но возможно усиление ветра. Ночью +19 +21 градус, днем от +32 до +34 градусов.

В Киеве 26 июня ожидается гроза, усиление ветра. Ночью в столице температура составит +21 +23 градуса, днем от +32 до +34 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 26 июня

Погода в Украине в воскресенье, 27 июня

В воскресенье грозами и дождями накроет почти все регионы Украины, сухо будет только на крайнем западе – во Львове, Луцке и Закарпатье. Ночная температура воздуха упадет до +17 +20 градусов, на западе до +13 +17 градусов.

Днем на востоке ожидается до +29 +31 градуса, в южной части +25 +28 градусов, на севере и в центре от +26 до +28 градусов, в западной части от +24 до +27 градусов.

В Киеве 27 июня ожидается ливень и гроза. Ночью в столице от +18 до +20 градусов, днем воздух прогреется до +26 +28 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 27 июня

Погода в Украине на День Конституции, 28 июня

На востоке страны пройдут сильные грозы, в Днепре и Полтаве ожидаются ливни. Ночью в регионе +18 +20 градусов, днем от +27 до +30 градусов.

В южной части – сильные дожди, ливни, грозы. Ночью от +18 до +20 градусов, днем от +25 до +27 градусов. В Крыму ожидается гроза, ночью +18 +20 градусов, днем +26 +28 градусов.

На севере сильные грозы и ливни, ночью +17 +19 градусов, днем +26 +28 градусов.

В западной части страны без осадков, грозами зацепит только Винницу и Житомир. Ночью в регионе +13 +17 градусов, днем ожидается от +24 до +27 градусов.

В центральной части страны синоптики прогнозируют сильные грозы и ливни, возможен град. Ночью +15 +17 градусов, днем прогреется до +26 +28 градусов.

В Киеве на День Конституции синоптики обещают ливень и грозу. Ночью в столице от +18 до +20 градусов, днем +26 +28 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 28 июня