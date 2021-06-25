Україну накриє грозами і зливами: разом з прохолодою прийде небезпечна погода

Погода в Україні на вихідних принесе прохолоду та ослаблення спеки. Однак разом зі зниженням температури синоптики прогнозують грози, зливи, шквали та місцями навіть град.
Яка погода чекає українців, розповіли на сайті Українського гідрометцентру.
У суботу прохолоду відчують жителі Західної України. Там пройдуть грози, можливі зливи, очікується посилення вітру. Вночі температура становитиме від +18 до +20 градусів, вдень очікується від +24 до + 27 градусів.
На сході грози очікуються тільки в Дніпрі, в інших областях буде сухо. Вночі в регіоні від + 20 до +22 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +33 до + 35 градусів.
У північній частині країни очікуються грози, невелике посилення вітру. Вночі + 20 +22 градуси, вдень +33 + 35 градусів.
На півдні синоптики прогнозують дощі, грози та зливи. Вночі в регіоні від +21 до +23 градусів, вдень від +31 до + 33 градусів. У Криму очікується гроза, вночі + 21 +23 градуси, вдень до + 33 градусів.
У центральній частині країни опади не прогнозуються, але можливе посилення вітру. Вночі +19 +21 градус, вдень від +32 до + 34 градусів.
У Києві 26 червня очікується гроза, посилення вітру. Вночі в столиці температура складе + 21 +23 градуси, вдень від +32 до + 34 градусів.
Карта погоди в Україні на суботу, 26 червня
У неділю грозами та дощами накриє майже всі регіони України, сухо буде тільки на крайньому заході – у Львові, Луцьку та Закарпатті. Нічна температура повітря впаде до + 17 +20 градусів, на заході до +13 + 17 градусів.
Вдень на сході очікується до + 29 +31 градуса, в південній частині +25 +28 градусів, на півночі та в центрі від +26 до +28 градусів, в західній частині від +24 до + 27 градусів.
У Києві 27 червня очікується злива і гроза. Вночі в столиці від +18 до +20 градусів, вдень повітря прогріється до +26 + 28 градусів.
Карта погоди в Україні на неділю, 27 червня
На сході країни пройдуть сильні грози, в Дніпрі та Полтаві очікуються зливи. Вночі в регіоні + 18 +20 градусів, вдень від +27 до + 30 градусів.
У південній частині - сильні дощі, зливи, грози. Вночі від +18 до +20 градусів, вдень від +25 до + 27 градусів. У Криму очікується гроза, вночі + 18 +20 градусів, вдень +26 + 28 градусів.
На півночі сильні грози та зливи, вночі +17 +19 градусів, вдень +26 +28 градусів.
У західній частині країни без опадів, грозами зачепить тільки Вінницю і Житомир. Вночі в регіоні + 13 +17 градусів, вдень очікується від +24 до + 27 градусів.
У центральній частині країни синоптики прогнозують сильні грози та зливи, можливий град. Вночі + 15 +17 градусів, вдень прогріється до +26 + 28 градусів.
У Києві на День Конституції синоптики обіцяють зливу і грозу. Вночі в столиці від +18 до +20 градусів, вдень +26 +28 градусів.
Карта погоди в Україні на понеділок, 28 червня
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про похолодання і ймовірність смерчів.
А також розповідали про те, що названі регіони, де очікується злива і град.