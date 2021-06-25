Україну накриє грозами і зливами: разом з прохолодою прийде небезпечна погода

Погода в Україні в суботу, 26 червня

У суботу прохолоду відчують жителі Західної України. Там пройдуть грози, можливі зливи, очікується посилення вітру. Вночі температура становитиме від +18 до +20 градусів, вдень очікується від +24 до + 27 градусів.

На сході грози очікуються тільки в Дніпрі, в інших областях буде сухо. Вночі в регіоні від + 20 до +22 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +33 до + 35 градусів.

У північній частині країни очікуються грози, невелике посилення вітру. Вночі + 20 +22 градуси, вдень +33 + 35 градусів.

На півдні синоптики прогнозують дощі, грози та зливи. Вночі в регіоні від +21 до +23 градусів, вдень від +31 до + 33 градусів. У Криму очікується гроза, вночі + 21 +23 градуси, вдень до + 33 градусів.

У центральній частині країни опади не прогнозуються, але можливе посилення вітру. Вночі +19 +21 градус, вдень від +32 до + 34 градусів.

У Києві 26 червня очікується гроза, посилення вітру. Вночі в столиці температура складе + 21 +23 градуси, вдень від +32 до + 34 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 26 червня

Погода в Україні в неділю, 27 червня

У неділю грозами та дощами накриє майже всі регіони України, сухо буде тільки на крайньому заході – у Львові, Луцьку та Закарпатті. Нічна температура повітря впаде до + 17 +20 градусів, на заході до +13 + 17 градусів.

Вдень на сході очікується до + 29 +31 градуса, в південній частині +25 +28 градусів, на півночі та в центрі від +26 до +28 градусів, в західній частині від +24 до + 27 градусів.

У Києві 27 червня очікується злива і гроза. Вночі в столиці від +18 до +20 градусів, вдень повітря прогріється до +26 + 28 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 27 червня

Погода в Україні на День Конституції, 28 червня

На сході країни пройдуть сильні грози, в Дніпрі та Полтаві очікуються зливи. Вночі в регіоні + 18 +20 градусів, вдень від +27 до + 30 градусів.

У південній частині - сильні дощі, зливи, грози. Вночі від +18 до +20 градусів, вдень від +25 до + 27 градусів. У Криму очікується гроза, вночі + 18 +20 градусів, вдень +26 + 28 градусів.

На півночі сильні грози та зливи, вночі +17 +19 градусів, вдень +26 +28 градусів.

У західній частині країни без опадів, грозами зачепить тільки Вінницю і Житомир. Вночі в регіоні + 13 +17 градусів, вдень очікується від +24 до + 27 градусів.

У центральній частині країни синоптики прогнозують сильні грози та зливи, можливий град. Вночі + 15 +17 градусів, вдень прогріється до +26 + 28 градусів.

У Києві на День Конституції синоптики обіцяють зливу і грозу. Вночі в столиці від +18 до +20 градусів, вдень +26 +28 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 28 червня