Штормовое предупреждение: где будет ливень и град
Штормовое предупреждение объявлено в северных, центральных и южных областях на выходные. Также прогнозируют град и шквалы.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В субботу будут дожди в западных, северных и южных областях.
В воскресенье в северных, центральных и южных областях местами сильные ливни. Также днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Отметим, на выходных (26-28 июня) почти по всей территории ожидаются дожди, местами - с грозами. С понедельника украинцев ждет снижение температуры воздуха.
Напомним, погода в Украине в ближайшие выходные даст возможность выдохнуть после недельной жары.
РБК-Украина писало, что на этой неделе зафиксировали температурные рекорды в Ровно, Киеве, а также на Закарпатье. Вместе с тем, в июне в Запорожье и области выпало наибольшее количество осадков за последние 30 лет.
Ранее сообщалось, что запад Украины сегодня накроют дожди и град в других регионах - высокий уровень пожарной опасности.