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Штормовое предупреждение: где будет ливень и град

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Киев, Пятница 25 июня 2021 13:58
Штормовое предупреждение: где будет ливень и град Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Штормовое предупреждение объявлено в северных, центральных и южных областях на выходные. Также прогнозируют град и шквалы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В субботу будут дожди в западных, северных и южных областях.

В воскресенье в северных, центральных и южных областях местами сильные ливни. Также днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Отметим, на выходных (26-28 июня) почти по всей территории ожидаются дожди, местами - с грозами. С понедельника украинцев ждет снижение температуры воздуха.

Напомним, погода в Украине в ближайшие выходные даст возможность выдохнуть после недельной жары.

РБК-Украина писало, что на этой неделе зафиксировали температурные рекорды в Ровно, Киеве, а также на Закарпатье. Вместе с тем, в июне в Запорожье и области выпало наибольшее количество осадков за последние 30 лет.

Ранее сообщалось, что запад Украины сегодня накроют дожди и град в других регионах - высокий уровень пожарной опасности.

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