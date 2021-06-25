Штормовое предупреждение: где будет ливень и град

Штормовое предупреждение объявлено в северных, центральных и южных областях на выходные. Также прогнозируют град и шквалы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .

В субботу будут дожди в западных, северных и южных областях.

В воскресенье в северных, центральных и южных областях местами сильные ливни. Также днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Отметим, на выходных (26-28 июня) почти по всей территории ожидаются дожди, местами - с грозами. С понедельника украинцев ждет снижение температуры воздуха.