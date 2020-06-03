Украину накроет грозами, дождями и мощным ветром: какие области в опасности

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

В Украине снова испортится погода в четверг, 4 июня

Погода в Украине в четверг, 4 июня, грозит очередными неприятностями некоторым областям. Но несмотря на ухудшение синоптических условий - грозы, дожди и порывистый ветер - в стране немного потеплеет.

Так, согласно картам синоптиков Украинского гидрометцентра, грозовые дожди с порывистым ветром завтра будут носиться почти повсюду, кроме, разве что юго-востока и Крыма.

Ветер будет южный со скоростью 7-12 метров в секунду.

Что касается температуры, то ближайшая ночь все еще не очень летняя - от +5 до +9 градусов (на Юге и Востоке +8+13). Днем ситуация похожая - чем юго-восточнее, тем теплее. Но в среднем по стране столбик термометров будет колебаться в пределах +16+22 градусов.

В Киеве в четверг также ожидаются грозы с дождями и порывами ветра 7-12 м/с. Ночью +7+9, днем от +17 до +19 градусов.

Погода в Украине 4 июня (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптик Наталка Диденко в прогнозе на завтра рассказала, что местами может пройти град.

А вот долгожданное лето придет в Украину к Троице. На эти выходные синоптики единогласно прогнозируют потепление, местами даже до +30 градусов.

К слову, украинский синоптик объяснил "снег" в июне в Киевской области.

Также сообщалось, что синоптики изменили прогноз на июнь и обещают месяц дождей.

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Автор: Светлана Мащенко