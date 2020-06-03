Синоптики изменили прогноз на июнь и обещают месяц дождей: новые карты

Погода в Украине в июне (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в июне может быть очень дождливой

Погода в Украине в июне 2020 будет очень дождливой, считают синоптики. А в некоторых регионах дожди будут идти практически каждый день.

Так, по данным синоптиков Gismeteo, самыми "мокрыми" частями нашей страны станет Запад и Север, меньше осадков - в остальных регионах.

К примеру, во Львове, по предварительному прогнозу, будет буквально пару дней без осадков. В Киеве - немногим больше. А вот в Харькове и Одессе дождей будет немного, но с периодическими ливнями.

При этом июнь будет умеренно теплым (+20+26), на Юге и Востоке до +30 градусов. Температура повысится уже в пятницу, 5 июня. И дальше сильных перепадов в сторону понижения температуры не ожидается.

Ниже прогноз погоды на месяц для Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Погода в Украине (фото: gismeteo.ua)

Отметим, что согласно прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура в июне будет +18+22 градуса, в горах - около +14+15. Такие значения на 1-1,5 градуса выше многолетних. А вот осадков будет 43-90 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье от 105 до 156 мм, что считается нормой и вписывается в средние значения. При этом гроз будет больше, чем в мае.

"В июне увеличивается по сравнению с маем грозовая деятельность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни", - отметили синоптики.

К слову, ранее мы писали, что под Киевом 2 июня выпал летний снег.

Также сообщалось, что в Украину идет серьезное потепление, синоптики рассказали, когда наладится погода.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Светлана Мащенко