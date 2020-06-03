Україну накриє грозами, дощами і потужним вітром: які області в небезпеці

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

В Україні знову зіпсується погода в четвер, 4 червня

Погода в Україні у четвер, 4 червня, загрожує черговими неприємностями деяким областям. Але попри погіршення синоптичних умов - грози, дощі і поривчастий вітер - в країні трохи потеплішає.

Так, згідно з картами синоптиків Українського гідрометцентру, грозові дощі з поривчастим вітром завтра будуть носитися майже всюди, крім, хіба що південного сходу і Криму.

Вітер буде південний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду.

Що стосується температури, то найближча ніч все ще не дуже літня - від +5 до +9 градусів (на Півдні та Сході +8+13). Вдень ситуація схожа - чим південно-східніше, тим тепліше. Але в середньому по країні стовпчик термометрів коливатиметься в межах +16+22 градусів.

В Києві також очікуються грози з дощами і поривами вітру 7-12 м/с. Вночі +7+9, вдень від +17 до +19 градусів.

Погода в Україні 4 червня (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко в прогнозі на завтра розповіла, що місцями може пройти град.

А ось довгоочікуване літо прийде в Україну до Трійці. На ці вихідні синоптики одноголосно прогнозують потепління, місцями навіть до +30 градусів.

До речі, український синоптик пояснив "сніг" у червні в Київській області.

Також повідомлялося, що синоптики змінили прогноз на червень і обіцяють місяць дощів.

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Автор: Светлана Мащенко