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Украинский синоптик объяснил "снег" в июне: большая ошибка

STYLERЖизнь    03.06.2020 - 11:52
Украинский синоптик объяснил "снег" в июне: большая ошибка
Синоптик объяснил снег под Киевом 2 июня (коллаж: РБК-Украина)

Синоптик рассказал, что снег в июне под Киевом на самом деле не снег

Синоптик дал объяснение вчерашней аномалии со снегом в Киевской области 2 июня. Выяснилось, что мелкие "сугробы", которые оставило атмосферное явление в Демидове Вышгородского района, на самом деле - мелкий град.

"В поселке Демидов 2 июня выпал снег. Шел около 10 минут. Самое время играть в снежки. 2020, может хватит?" - подписали очевидцы видео "снега" под Киевом.

Но Игорь Кибальчич, инженер-синоптик Харьковского регионального гидрометцентра, пишет, что иногда в "неустойчивых воздушных в облаках градины попросту не успевают растаять во время падения к земной поверхности, и мы наблюдаем обильный градовый покров".

Украинский синоптик объяснил &quot;снег&quot; в июне: большая ошибка

Вчерашний "снег" под Киевом (скрин: facebook.com)

Этот град может устилать землю покровом в несколько сантиметров, но при детальном рассмотрении становится видно, что это шарики града размерами 5-10 мм, которые часто смерзаются и действительно напоминают снег.

"На самом деле - это большая ошибка, ведь на фотографиях, которыми делятся очевидцы, вовсе не снег, а скопление мелкого града", - написал Кибальчич в Facebook.

Чаще всего на равнинной местности в Украине такие явления случаются в апреле-мае. А вот в Карпатах снег действительно может выпадать и в мае и в июне.

Как мы писали ранее, синоптики изменили прогноз на июнь и обещают месяц дождей

Тем временем в Украину идет серьезное потепление, стало известно, когда в Украине наладится погода.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины снегПогода
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