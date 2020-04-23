На Украину надвигаются пожары и засуха: тревожный прогноз метеорологов

Погода в Украине в 2020 году ожидается нестабильная и количество осадков в ближайшем будущем может существенно упасть, а сухих дней с отсутствием ветра – возрасти. Это приведет к тому, что качество воздуха начнет ухудшаться, возможна сильная задымленность и повышение концентрации вредных выбросов.

Как рассказала географ-метеоролог Вера Балабух, украинцам стоит также подготовиться к тому, что качество воды начнет ухудшаться, а растительность сильно изменится. В комментарии для "Укринформа" она рассказала, что в регионах продолжает уменьшаться "водность" рек, а количество пожаров будет расти. Также эксперт отметила, что в ближайшее время в стране стоит ожидать увеличения экстремальных погодных условий.

"В Украине существенно меняется термический режим, режим увлажнения, ветра. Рост температуры заметен в течение всего года, а больше всего - зимой и летом. С конца 90-х годов в Украине не было ни одного, что называется, холодного года. Средняя температура за год была выше нормы. С 2007 года годовые аномалии превысили полтора градуса, а в отдельные годы - даже два", - рассказала метеоролог.

Она добавила, что все климатические изменения привели к тому, что холодный и теплый период в Украине стали намного короче.

"Повышение температуры привело к изменению продолжительности сезонов - холодный период и зима стали значительно короче и теплее, а теплый период и лето более длительными и жаркими. Существенно возросло количество жарких дней и продолжительность жаркого периода. Изменился и режим осадков. Зимой при высоких температурах все чаще выпадает дождь, а не снег. Поэтому устойчивого снежного покрова нет не только на юге страны, но и в северных областях тоже. Летом высокая температура воздуха при наличии влаги способствует образованию мощных конвективных облаков. Из которых выпадают сильные ливни, град, формируются опасные шквалы, а иногда и смерчи. Поскольку ливневые осадки очень локальные, то все чаще возникает ситуация, когда в одном городе выпадает за несколько часов одна-две месячных нормы осадков, а рядом их вообще может не быть. Поэтому дефицит осадков и одновременно - засухи также стали типичным явлением современности", - добавила Балабух.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали неутешительный прогноз погоды на лето в Украине.