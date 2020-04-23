На Україну насуваються пожежі і посуха: тривожний прогноз метеорологів

Погода в Україні у 2020 році очікується нестабільна і кількість опадів в найближчому майбутньому може істотно впасти, а сухих днів з відсутністю вітру – зрости. Це призведе до того, що якість повітря почне погіршуватися, можлива сильна задимленість і підвищення концентрації шкідливих викидів.

Як розповіла географ-метеоролог Віра Балабух, українцям варто підготуватися до того, що якість води почне погіршуватися, а рослинність сильно зміниться. У коментарі для "Укрінформу" вона розповіла, що в регіонах продовжує зменшуватися "водність" річок, а кількість пожеж буде рости. Також експерт зазначила, що найближчим часом в країні варто очікувати збільшення екстремальних погодних умов.

"В Україні істотно змінюється термічний режим, режим зволоження, вітру. Зростання температури помітне протягом усього року, а найбільше - взимку і влітку. З кінця 90-х років в Україні не було ні одного, що називається, холодного року. Середня температура за рік була вище норми. З 2007 року річні аномалії перевищили півтора градуса, а в окремі роки - навіть два", - розповіла метеоролог.

Вона додала, що всі кліматичні зміни призвели до того, що холодний і теплий період в Україні стали набагато коротше.

"Підвищення температури призвело до зміни тривалості сезонів - холодний період і зима стали значно коротшими й теплішими, а теплий період і літо-тривалішими та спекотними. Істотно зросла кількість спекотних днів і тривалість спекотного періоду. Змінився і режим опадів. Взимку при високих температурах все частіше випадає дощ, а не сніг. Тому стійкого снігового покриву немає не тільки на півдні країни, але і в північних областях теж. Влітку висока температура повітря при наявності вологи сприяє утворенню потужних конвективних хмар. З яких випадають сильні зливи, град, формуються небезпечні шквали, а іноді й смерчі. Оскільки зливові опади дуже локальні, то все частіше виникає ситуація, коли в одному місті випадає за кілька годин одна-дві місячні норми опадів, а поруч їх взагалі може не бути. Тому дефіцит опадів і одночасно - посухи також стали типовим явищем сучасності", - додала Балабух.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали невтішний прогноз погоди на літо в Україні.