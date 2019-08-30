На Украину надвигаются дожди и сильный ветер: прогноз синоптика

Погода в Украине в субботу, 31 августа, ожидается благоприятной в большинстве областей страны. Однако на некоторые регионы может обрушиться сильный дождь и порывистый штормовой ветер. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Она отметила, что антициклон, который определяет сухую и теплую погоду над Украиной, должен господствовать и дальше, но на картах появился грозовой очаг.

"Совершенно неожиданно на уточненных прогностических картах появился дождливый грозовой очаг в атмосфере над Житомирской, Киевской и Черниговской областями. То есть, 31 августа и 1 сентября в Украине действительно будет доминировать антициклональная сухая солнечная погода, однако над Севером (кроме Сумской области) в субботу-воскресенье есть вероятность локального дождя с грозой", - объяснила синоптик.

Карта погоды

Температура воздуха будет оставаться высокой. По словам Диденко, в Украине на выходных ожидается +26 +31 градус.

"В Киеве на выходных будет сухая погода, но именно над столицей 31 августа, а особенно 1 сентября, есть вероятность локального дождя с грозой. Ветер будет крутиться во все стороны: с сегодняшнего юго-восточного завтра он перейдет на северный и северо-западный, а 1-го сентября на северо-восточный. Скорость небольшая, умеренная, разве что во время дождя может быть порывистым. Температура воздуха в столице на выходных предполагается высокая, +28 +30 градусов", - добавила Диденко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сентябрь в Украине начнется с аномально высоких температур воздуха.

А также рассказывали о том, что синоптик предупредила, что в нескольких областях поднимется сильный ветер.