На выходных в Украине ожидается жара

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Диденко подчеркнула, что осадков не стоит ожидать раньше 7 сентября

Погода в Украине на выходных ожидается жаркая. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Синоптик отметила, что осадков не стоит ожидать раньше 7 сентября.

"На выходных, на границе лета и осени, 31 августа -1 сентября, температура воздуха повысится снова до жары практически везде в Украине. По предварительным прогнозам, первый дождь замаячит нам 7 сентября, только в следующую, не в ближайшее, субботу!" - написала Диденко.

Напомним, ранее Диденко предупреждала, что погода в Украине будет жаркой, однако 29 августа ожидается похолодание. В частности, холодный атмосферный фронт в четверг коснется северо-восточной части Украины. "Везде в Украине 29 августа будет сухо и солнечно. Однако вот север и восток Украины почувствуют этот порыв свежего воздуха - столбики термометров опустятся до +22 +26 градусов, а местами в Сумской и Харьковской областях даже до +20 градусов", - предупредила синоптик.

Как писало РБК-Украина, погода в Украине 28 августа будет солнечной во всех областях, температура воздуха поднимется до +32.

Добавим также, погода в ближайшие дни будет сухой, температура ожидается до +27 градусов. Осадки в ближайшее время не прогнозируют.