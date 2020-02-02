На Україну насуваються 20-градусні морози: які області під ударом

Погода в Україні на місяць (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні буде по-справжньому непогожою

Погода в Україні кардинально зміниться в першій декаді лютого - в країну прийдуть двозначні морози, які в деяких областях може досягти значень понад 20 градусів. Про це свідчать дані ресурсу Gismeteo.

Синоптики прогнозують, що температура трохи знизиться вже в понеділок, 3 лютого. Після рекордних весняних показів неділі, 3-4 лютого температура знизиться до +2... +8, а на Півдні до +5... +10. Очікується мокра похмура погода з дощем, на Заході у вівторок сильні дощі з мокрим снігом. По всій країні очікується сильний вітер.

В Києві 3 і 4 лютого вдень близько +5, вночі до вівторка температура знизиться до нуля. Можливий невеликий дощ, а при зниженні температури - зі снігом. Крім того, буде сильний вітер.

Перші морози з'являться вже в середу, 5 лютого. Вдень температура знизиться до +2... -2. На Півдні буде трохи тепліше (+2... +6). При цьому Схід і Центр заллє потужними зливами, місцями упереміш зі снігом.

У період з 6 по 10 лютого в країну прийдуть сильні морози, які можуть досягати -22 градусів вночі у північно-східних областях. Так, у Харкові пік морозів - 9-10 лютого (вдень -11, вночі -22). У Львові 8 лютого буде до -12 вночі, вдень до -7, а в Одесі -2 вдень, вночі -7.

В Києві пік морозів очікується 8 лютого (вдень -4, вночі -10).

Нижче прогноз погоди для Києва, Львова, Одеси і Харкова на місяць.

Погода у Києві, Львові, Одесі та Харкові на місяць (скрін: gismeteo.ua)