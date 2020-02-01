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В Украину ворвутся морозы: синоптики назвали дату

STYLERЖизнь    01.02.2020 - 08:01
В Украину ворвутся морозы: синоптики назвали дату
Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине изменится в течение ближайшей недели

Погода в Украине в скором времени заставит жителей страны вспомнить, что за окном февраль. В страну придут морозы, ожидается снег. Об этом свидетельствует прогноз погоды от синоптиков Украинского гидрометцентра и Gismeteo.

Но в ближайшие дни в стране будет потепление и дожди. Уже в воскресенье, 2 февраля, температурные показатели будут составлять от +6 до +11, а на Юге рекордные февральские +10... +14 градусов. По всей стране ожидаются дожди, будет ветрено.

В Киеве 2 февраля синоптики прогнозируют дождь и ветер и тепло от +6 до +8 градусов.

3 февраля температура начнет снижаться - по всей стране от +2 до +6, причем такие показатели будут, как в дневное, так и в ночное время. На Юге днем от +6 до +10 тепла. Будут идти дожди, кроме северо-восточных областей.

В Украину ворвутся морозы: синоптики назвали датуВ Украину ворвутся морозы: синоптики назвали дату

Погода в Украине (фото: meteo.gov.ua)

4-5 февраля постепенно начнет холодать - дождь превратится в снег, придут ночные морозы. Пик похолодания придется на 5 января. Но морозы до -7 будут в основном в ночное время. Похолодание продержится до 8-9 февраля, зависимо от региона.

Далее придет новая волна потепления. В целом февраль обещает быть довольно теплым и дождливым.

Ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Одессы и Харькова на месяц от ресурса Gismeteo.

В Украину ворвутся морозы: синоптики назвали датуВ Украину ворвутся морозы: синоптики назвали датуВ Украину ворвутся морозы: синоптики назвали датуВ Украину ворвутся морозы: синоптики назвали дату

Погода в Киеве, Львове, Одессе, Харькове на месяц (фото: meteo.gov.ua)

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