В Украину мчится новый мощный циклон: какие области затопит ливнями

"Дожди, даже местами сильные и с грозами, пройдут на Западе, Севере и в Центре. Днем 24-го мая сильные осадки сдвинутся и останутся преимущественно на северо-востоке - Сумщине, Полтавщине, затем Харьковщине", - пишет Диденко.

Днем в понедельник немного похолодает в северных и центральных областях - здесь обещают +15+19 градусов.

На остальной территории Украины ожидается от +17 до +22 градусов, а на Востоке - до +24 градусов.

"Осторожно! Будет завтра сильный северо-западный ветер", - добавила синоптик.

На Киев в понедельник также насунет непогода. Ожидается сильный дождь, возможна гроза, однако во второй половине дня осадки будут прекращаться. Ветер в столице будет срываться до опасного! Температура воздуха ожидается умеренной, +17+18 градусов. А уже во вторник, 25 мая, станет солнечно и теплее.

"24 мая ночью в западных, северных, центральных областях, днем на Полтавщине и Сумщине значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в гидрометцентре и показали карты погоды.

Скрин: Погода в Украине 24 мая (meteo.gov.ua)