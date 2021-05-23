В Україну мчить новий потужний циклон: які області затопить зливами

"Дощі, навіть місцями сильні та з грозами, пройдуть на Заході, Півночі та в Центрі. Вдень 24-го травня сильні опади зсунуться і залишаться переважно на північному сході - Сумщині, Полтавщина, потім Харківщина", - пише Діденко.

Вдень в понеділок також дещо похолоднішає в північних та центральних областях - тут обіцяють +15+19 градусів.

На решті території України очікується від +17 до +22 градусів, а на Сході - до +24 градусів.

"Обережно! Буде завтра сильний північно-західний вітер", - додала синоптик.

На Київ в понеділок також насуне негода. Очікується сильний дощ, можлива гроза, проте в другій половині дня опади припинятимуться. Вітер в столиці зриватиметься небезпечно! Температура повітря буде помірною, +17+18 градусів. А вже у вівторок, 25 травня, стане сонячно та тепліше.

"24 травня вночі у західних, північних, центральних областях, вдень на Полтавщині та Сумщині значні дощі ( I рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в гідрометцентрі і показали карти погоди.

Скрін: Погода в Україні 24 травня (meteo.gov.ua)