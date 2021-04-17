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В Украину массово хлынули корейские авто: чем отличаются эти машины

Автор: Анна Шиканова

В Украину начали массово завозить автомобили из Кореи. Специалисты отмечают, что эти машины имеют несколько характерных особенностей и отличаются от авто из США и Европы.

Что такого особенного есть в корейских автомобилях, рассказали на портале Auto.bigmir.

Корейские автомобили в Украине становятся популярными и это вызывает удивление у автомобилистов, так как машины везут из-за океана.

Чем отличаются корейские авто

Заводское ГБО и возможность приобрести машину с дизелем. На фоне прожорливых авто из США, такие особенности делают "корейцев" привлекательнее.

Алгоритм покупки авто из Кореи. В целом он похож на покупку машины из США или Европы. Изначально покупатель оплачивает 200 долларов за то, чтобы машину на месте проверил корейский эксперт. В эту же сумму входит официальный отчет по автомобилю. Таким образом, покупатель получает необходимый минимум информации, без которого невозможно купить машину за границей.

Срок ожидания машины. В целом он немного дольше, так как машины доставляют по морю, а это порой занимает от 1,5 до 3,5 месяца.

Настоящая корейская сборка. Из Южной Кореи везут только корейские автомобили. Хотя авто из Кореи не гарантирует 100% качество авто.

Некоторые модели автомобилей (например, KIA или Hyundai) в Корее встречаются с необычной комплектацией.

Напомним, ранее мы писали о том, каким б/у автомобилям больше всего доверяют украинцы.

А также рассказывали о том, что разницу в штрафах за не пристегнутый ремень в Украине и Европе показали в инфографике.

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Новости Украины Кореяавтомобили
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