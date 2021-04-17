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В Україну масово ринули корейські авто: чим відрізняються ці машини

Автор: Анна Шиканова

В Україну почали масово завозити автомобілі з Кореї. Фахівці зазначають, що ці машини мають декілька характерних особливостей і відрізняються від авто із США і Європи.

Що такого особливого є в корейських автомобілях, розповіли на порталі Auto.bigmir.

Корейські автомобілі в Україні стають популярними й це викликає подив у автомобілістів, оскільки машини везуть з-за океану.

Чим відрізняються корейські авто

Заводське ГБО і можливість придбати машину з дизелем. На тлі ненажерливих авто із США, такі особливості роблять "корейців" привабливіше.

Алгоритм покупки авто з Кореї. В цілому він схожий на покупку машини з США чи Європи. Спочатку покупець оплачує 200 доларів за те, щоб машину на місці перевірив корейський експерт. У цю ж суму входить офіційний звіт по автомобілю. Таким чином, покупець отримує необхідний мінімум інформації, без якого неможливо купити машину за кордоном.

Термін очікування машини. В цілому він трохи довше, оскільки машини доставляють по морю, а це часом займає від 1,5 до 3,5 місяці.

Справжня корейська збірка. З Південної Кореї везуть тільки корейські автомобілі. Хоча авто з Кореї не гарантує 100% якість авто.

Деякі моделі автомобілів (наприклад, KIA або Hyundai) в Кореї зустрічаються з незвичайною комплектацією.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким б/в автомобілям найбільше довіряють українці.

А також розповідали про те, що різницю в штрафи за не пристебнутий ремінь в Україні та Європі показали в інфографіці.

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Новини України Кореяавтомобили
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