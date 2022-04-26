Украину до конца апреля будет заливать дождями, а потом похолодает: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине 26 апреля

Во вторник дождями накроет западные, северные области, часть центральных и северо-восток – там возможны грозы. Остальные области – без осадков.

Ночная температура воздуха составит +6 +10 градусов, днем на западе, в центре и на севере от +12 до +18 градусов. В южной части и на востоке от +18 до +23 градусов.

В Киеве 26 апреля ожидается сильный дождь, ночью +9 +11 градусов, днем +15 +17 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 26 апреля

Погода в Украине 27 апреля

В среду синоптики прогнозируют сильные грозы в западных областях страны, в остальных регионах будет сухо. Ожидается усиление ветра и понижение температуры воздуха.

Ночью на западе +3 +5 градусов. В центре, на севере и в южной части +6 +8 градусов, на востоке +7 +11 градусов.

Днем в западных и северных областях от +12 до +16 градусов, в центре +15 +18 градусов, на юге +18 +21 градус, на востоке от +18 до +22 градусов.

В Киеве 27 апреля дождь пройдет только ночью, днем будет сухо и ветряно. Ночью +7 +9 градусов, днем +12 +14 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 27 апреля

Погода в Украине 28 апреля

В четверг грозы снова захватят западные области, север, северо-восток, центральные области, зацепит также Одессу и Полтаву. В остальных областях юга и востока будет сухо. Везде ожидается сильный ветер.

Ночная температура упадет во всех регионах, ожидается от +4 до +8 градусов. Днем также похолодает. В западной части +10 +13 градусов, на севере и в центре от +11 до +15 градусов. На юге и востоке от +15 до +18 градусов.

В Киеве 28 апреля ожидается гроза, сильный дождь. Ночью +5 +7 градусов, днем от +12 до +14 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 28 апреля

Погода в Украине на 29 апреля

Грозы в пятницу сменятся проливными дождями и ливнями и переместятся в южные, центральные и восточные области страны. Сухо будет только на западе и севере.

Ночная температура в западных областях будет колебаться от +1 до +5 градусов, в остальных областях от +6 до +9 градусов.

Днем в западной, северной, центральной частях от +11 до +14 градусов. На юге +14 +17 градусов, на востоке от +13 до +17 градусов.

В Киеве 29 апреля ожидается сухая погода, ночью +4 +6 градусов, днем +12 +14 градусов.

Погода в Украине 30 апреля

В субботу синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду, без осадков. Возможно усиление ветра.

Ночью в западных областях, а также в центре – от +1 до +4 градусов, на севере и востоке от +2 до +6 градусов, в южных областях от +3 до +7 градусов.

Днем практически во всех областях страны ожидается от +11 до +14 градусов, только в южной части прогреется до +14 +17 градусов.

В Киеве 30 апреля будет сухо и солнечно, ожидается ветер. Ночью +4 +6 градусов, днем +12 +14 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 30 апреля