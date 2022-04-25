В Украину придет похолодание с грозами: синоптики дали новый прогноз
Погода в Украине принесет похолодание на часть страны, а в некоторых районах прогремят грозы.
Читайте ниже в материале Styler, что будет с погодой в стране в ближайшее время.
По данным Наталки Диденко, 26-го апреля в Украине будет значительный температурный контраст от минимальных +3 градусов, в Карпатах до максимальных +24 градусов на Луганщине.
В целом же в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +16... +22 градуса.
Где будет холоднее и теплее всего
Похолодание ожидается в западных областях. Здесь предполагается +10... +15 градусов. Разве что в Черновицкой области выше, до +18 градусов.
А самыми теплыми будут восточные и юго-восточные области Украины, здесь в течение вторника +18... +24 градуса.
Местами дожди и грозы
Осадки пройдут в северных областях и местами в западных. Дожди могут быть с грозами. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.
Прогноз для Киева на 26 апреля
В Киеве 26-го апреля предполагается дождь, возможна гроза. Ветер будет северо-западный, порой умеренный, а порой порывистый.
Температура немного снизится, ожидается +15... +16 градусов.
Смотрите на карте Украинского гидрометцентра что будет завтра с погодой.
Скриншот: Погода в Украине 26 апреля (meteo.gov.ua)
Что будет с погодой дальше
По данным Диденко в дальнейшем, на неделе, дожди будут идти преимущественно в западных и северных областях, температура воздуха в Украине будет с небольшими колебаниями.
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