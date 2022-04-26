Україну до кінця квітня заливатиме дощами, а потім похолодає: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні 26 квітня

У вівторок дощами накриє Західні, північні області, частина центральних і північний схід - там можливі грози. Решта областей - без опадів.

Нічна температура повітря складе + 6 +10 градусів, вдень на заході, в центрі та на півночі від +12 до + 18 градусів. У південній частині та на сході від +18 до +23 градусів.

У Києві 26 квітня очікується сильний дощ, вночі + 9 +11 градусів, вдень +15 + 17 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 26 квітня

Погода в Україні 27 квітня

У середу синоптики прогнозують сильні грози в західних областях країни, в інших регіонах буде сухо. Очікується посилення вітру і зниження температури повітря.

Вночі на заході + 3 + 5 градусів. У центрі, на півночі та в південній частині +6 +8 градусів, на сході +7 +11 градусів.

Вдень у західних та північних областях від +12 до +16 градусів, у центрі +15 +18 градусів, на півдні +18 +21 градус, на сході від +18 до +22 градусів.

У Києві 27 квітня дощ пройде тільки вночі, вдень буде сухо і вітряно. Вночі + 7 +9 градусів, вдень +12 + 14 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 27 квітня

Погода в Україні 28 квітня

У четвер грози знову захоплять західні області, північ, північний схід, центральні області, зачепить також Одесу і Полтаву. В інших областях півдня і Сходу буде сухо. Скрізь очікується сильний вітер.

Нічна температура впаде у всіх регіонах, очікується від + 4 до + 8 градусів. Вдень також похолодає. У західній частині +10 +13 градусів, на півночі та в центрі від +11 до + 15 градусів. На півдні та сході від +15 до +18 градусів.

У Києві 28 квітня очікується гроза, сильний дощ. Вночі + 5 +7 градусів, вдень від +12 до + 14 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 28 квітня

Погода в Україні на 29 квітня

Грози в п'ятницю зміняться проливними дощами та зливами й перемістяться в південні, центральні та східні області країни. Сухо буде тільки на заході та півночі.

Нічна температура в західних областях коливатиметься від +1 до +5 градусів, в інших областях від +6 до + 9 градусів.

Вдень у Західній, Північній, центральній частинах від + 11 до +14 градусів. На півдні +14 +17 градусів, на сході від +13 до + 17 градусів.

У Києві 29 квітня очікується суха погода, вночі + 4 +6 градусів, вдень +12 + 14 градусів.

Погода в Україні 30 квітня

У суботу синоптики прогнозують ясну і сонячну погоду, без опадів. Можливе посилення вітру.

Вночі у західних областях, а також у центрі – від +1 до +4 градусів, на півночі та сході від +2 до +6 градусів, у південних областях від +3 до +7 градусів.

Вдень практично у всіх областях країни очікується від +11 до +14 градусів, тільки в південній частині прогріється до +14 + 17 градусів.

У Києві 30 квітня буде сухо і сонячно, очікується вітер. Вночі + 4 +6 градусів, вдень +12 + 14 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 30 квітня