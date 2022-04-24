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Синоптики дали прогноз погоды на май 2022: много солнца и холодно

Новина українською →
Воскресенье 24 апреля 2022 08:07
Синоптики дали прогноз погоды на май 2022: много солнца и холодно Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в мае в этом году будет существенно отличаться от предыдущих лет. Обычно вместе с майскими праздниками в большинстве областей уже устанавливается стабильно теплая погода. Возможны кратковременные дожди и грозы, но в целом – почти летней погоды еще не будет.

Однако в 2022 году синоптики прогнозируют довольно прохладный май. Какая погода ждет украинцев – читайте ниже.

Согласно предварительным прогнозам сайта Gismeteo, температура воздуха в мае мало где превысит +18 +20 градусов. Ожидаются волны похолодания и затяжные дожди.

Погода на востоке

Май на востоке начнется с дождей, похолодания и пасмурной погоды. К концу первой декады в регионе потеплеет, но после 9 мая снова придет небольшое похолодание.

Середина месяца будет довольно теплая, но после 16 мая придут дожди, и температура снова пойдет вниз. Последняя декада месяца будет прохладная и дождливая.

Синоптики дали прогноз погоды на май 2022: много солнца и холодноПогода на севере

На севере первая неделя мая будет с периодическими дождями, от +10 до +12 градусов. С 6-7 мая придет потепление, и сухая теплая погода продержится до 16 мая.

Далее синоптики снова прогнозируют сильные дожди и похолодание до +14 +17 градусов аж до 23 мая. Последняя неделя месяца будет более сухая, но температура воздуха будет невысокая, +14 +18 градусов.

Синоптики дали прогноз погоды на май 2022: много солнца и холодноПогода на юге

Май в южной части начнется с солнечной и сухой погоды. Однако, летних градусов ждать не стоит, синоптики обещают +14 +16 градусов. Потепление придет после 9-10 мая, воздух прогреется до +17 +20 градусов.

Середина месяца принесет немного дождей, но будет тепло, +21 +23 градуса. Но в конце месяца синоптики прогнозируют похолодание.

Синоптики дали прогноз погоды на май 2022: много солнца и холодноПогода на западе

Западные области встретят май с дождями и похолоданием, от +9 до +15 градусов. Но уже 6 мая придет потепление до +19 +22 градусов.

Синоптики прогнозируют сильные дожди, а в середине месяца снова похолодает. Последняя декада месяца будет с сильными осадками, от +10 до +16 градусов.

Синоптики дали прогноз погоды на май 2022: много солнца и холодноПогода в Киеве

В столице первые дни мая будут холодными, +13 +14 градусов, возможны небольшие дожди. К 7-8 мая в Киеве снова потеплеет до +20 градусов и установится сухая погода.

Середина месяца снова принесет много дождей, и температура упадет до +14 +17 градусов. Последняя декада будет прохладная, возможны кратковременные дожди.

Синоптики дали прогноз погоды на май 2022: много солнца и холодно

Напомним, ранее мы давали прогноз погоды на Пасху 24 апреля.

А также рассказывали о том, какая погода будет в Украине летом.

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