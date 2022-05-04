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В Украину идут заморозки и сильный ветер: синоптик предупредила о "сюрпризах"

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Среда 04 мая 2022 19:31
В Украину идут заморозки и сильный ветер: синоптик предупредила о "сюрпризах" В Украину идут заморозки и сильный ветер (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украину идут заморозки от 0 до 3 градусов и сильный ветер. Вместе с этим температура воздуха днем будет достаточно комфортной.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

Где будут заморозки

Ночные заморозки 0-3 градуса в ближайшую ночь на 5 мая будут наблюдаться кое-где в северных, западных и центральных областях Украины.

Сильный ветер

Северо-восточный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду возможен в Херсонской, Запорожье, Донецкой, Луганской областях и полуострове Крым.

5 мая в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода, атмосферное давление будет повышенным.

Где пройдут дожди

В Приазовье, Крыму и местами в Карпатах пройдет небольшой дождь.
Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях – юго-восточный, умеренный, порывистый на Юге, в Центре и в горах.

По словам синоптика, ночные температуры в Украине остаются еще довольно низкими, от +1 до +6 градусов, на Юге и Востоке Украины от +4 до +9 градусов.

Дневная температура воздуха многих порадует - в течение дня четверга столбики термометров поднимутся от +12 до +16 градусов, в западных областях и южной части будет теплее, от +15 до +19 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве завтра осадков не ожидается, сухо и солнечно. Однако в столице станет несколько прохладнее. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, в окрестностях возможны заморозки, днем ​​5 мая ожидается от +13 до +14 градусов.

Ранее мы писали про магнитные бури в мае 2022.

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Кстати, синоптики объявили в Украине "желтый" уровень опасности.

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