В Украину идут заморозки и сильный ветер: синоптик предупредила о "сюрпризах"
В Украину идут заморозки от 0 до 3 градусов и сильный ветер. Вместе с этим температура воздуха днем будет достаточно комфортной.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.
Где будут заморозки
Ночные заморозки 0-3 градуса в ближайшую ночь на 5 мая будут наблюдаться кое-где в северных, западных и центральных областях Украины.
Сильный ветер
Северо-восточный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду возможен в Херсонской, Запорожье, Донецкой, Луганской областях и полуострове Крым.
5 мая в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода, атмосферное давление будет повышенным.
Где пройдут дожди
В Приазовье, Крыму и местами в Карпатах пройдет небольшой дождь.
Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях – юго-восточный, умеренный, порывистый на Юге, в Центре и в горах.
По словам синоптика, ночные температуры в Украине остаются еще довольно низкими, от +1 до +6 градусов, на Юге и Востоке Украины от +4 до +9 градусов.
Дневная температура воздуха многих порадует - в течение дня четверга столбики термометров поднимутся от +12 до +16 градусов, в западных областях и южной части будет теплее, от +15 до +19 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве завтра осадков не ожидается, сухо и солнечно. Однако в столице станет несколько прохладнее. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, в окрестностях возможны заморозки, днем 5 мая ожидается от +13 до +14 градусов.
Ранее мы писали про магнитные бури в мае 2022.
А также сообщали о том, как справиться с весенней аллергией.
Кстати, синоптики объявили в Украине "желтый" уровень опасности.