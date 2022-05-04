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В Україну йдуть заморозки і сильний вітер: синоптик попередила про "сюрпризи"

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Середа 04 травня 2022 19:31
В Україну йдуть заморозки і сильний вітер: синоптик попередила про "сюрпризи" В Україну йдуть заморозки і сильний вітер (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україну йдуть заморозки від 0 до 3 градусів і сильний вітер. Разом з цим температура повітря вдень буде досить комфортною.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Де будуть заморозки

Нічні заморозки 0-3 градуси в найближчу ніч на 5 травня будуть спостерігатися подекуди в північних, західних і центральних областях України.

Сильний вітер

Північно-східний вітер зі штормовими поривами до 15-20 метрів в секунду можливий в Херсонській, Запоріжжі, Донецькій, Луганській областях і півострові Крим.

5 травня в більшості областей переважатиме суха сонячна погода, атмосферний тиск буде підвищеним.

Де пройдуть дощі

У Приазов'ї, Криму та місцями в Карпатах пройде невеликий дощ.
Вітер переважно північно-східний, в західних областях – південно-східний, помірний, поривчастий на півдні, в центрі та в горах.

За словами синоптика, нічні температури в Україні залишаються ще досить низькими, від +1 до +6 градусів, на півдні та сході України від +4 до +9 градусів.

Денна температура повітря багатьох порадує - протягом дня четверга стовпчики термометрів піднімуться від +12 до +16 градусів, в західних областях і південній частині буде тепліше, від +15 до +19 градусів.

Погода в Києві

У Києві завтра опадів не очікується, сухо і сонячно. Однак у столиці стане дещо прохолодніше. Температура вночі буде від +3 до +5 градусів, в околицях можливі заморозки, вдень 5 травня очікується від +13 до +14 градусів.

Раніше ми писали про магнітні бурі в травні 2022.

А також повідомляли про те, як впоратися з весняною алергією.

До речі, синоптики оголосили в Україні "жовтий" рівень небезпеки.

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