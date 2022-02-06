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В Украину идут обильные осадки и потепление до +10

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Воскресенье 06 февраля 2022 06:37
В Украину идут обильные осадки и потепление до +10 Коллаж РБК-Украина: погода в Украине будет меняться
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в воскресенье, 6 февраля, будет еще теплее, местами пройдут осадки в виде мокрого снега, также в некоторых регионах ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. В ближайшие несколько дней столбики термометров продолжат подниматься, а осадки - усиливаться.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

Мокрый снег в воскресенье пройдет в западных и восточных областях, а на остальной территории страны будет без осадков.

Водителям рекомендуется быть более осторожными - на дорогах ожидается гололедица.

Температура воздуха 6 февраля в дневное время в среднем по Украине составит около 0... +5 градусов (а на юге Одесской области вообще до +9). Ночью будет от -3 до +2 градусов.

В Украину идут обильные осадки и потепление до +10

Карта погоды в Украине 6 февраля (фото: meteo.gov.ua)

В понедельник, 7 февраля, большую часть страны накроет мокрый снег с дождем, причем наиболее интенсивные осадки будут на Закарпатье. До южных, восточных и некоторых центральных областей они не доберутся - будет просто пасмурно.

Столбики термометров продолжат подниматься. В южных регионах и на Приазовье ожидается до +7... +9 градусов.

В Украину идут обильные осадки и потепление до +10

Карта погоды в Украине 7 февраля (фото: meteo.gov.ua)

Во вторник, 8 февраля, мокрый снег с дождем будет уже в восточных областях, местами на юге Украины и в некоторых западных регионах. Температура воздуха в этот день "просядет" на пару градусов.

В Украину идут обильные осадки и потепление до +10

Карта погоды в Украине 8 февраля (фото: meteo.gov.ua)

В среду, 9 февраля, будет сухо только на юге Украины, а на остальной части территории страны - пасмурно и мокрый снег с дождем. В некоторых восточных и центральных областях днем термометры покажут до -1 градуса.

В Украину идут обильные осадки и потепление до +10

Карта погоды в Украине 9 февраля (фото: meteo.gov.ua)

В четверг, 10 февраля, практически всю Украину пригреет солнце - будет сухо и тепло. Температура воздуха в южных областях поднимется до +10 градусов, а в западных - до +7... +8 градусов.

В Украину идут обильные осадки и потепление до +10

Карта погоды в Украине 10 февраля (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики дали прогноз на весну и рассказали, какая погода будет в марте, апреле и мае.

Добавим также, что на днях поделился с украинцами прогнозом на весну и сурок Тимка III.

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