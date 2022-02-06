В Україну йдуть рясні опади і потепління до +10

Погода в Україні в неділю, 6 лютого, буде ще тепліша, місцями пройдуть опади у вигляді мокрого снігу, також в деяких регіонах очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду. У найближчі кілька днів стовпчики термометрів продовжать підніматися, а опади - посилюватися.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру .

Мокрий сніг у неділю пройде в західних і східних областях, а на решті території країни буде без опадів.

Водіям рекомендується бути більш обережними - на дорогах очікується ожеледиця.

Температура повітря 6 лютого у денний час в середньому по Україні складе близько 0... +5 градусів (а на півдні Одеської області взагалі до +9). Вночі буде від -3 до +2 градусів.

Карта погоди в Україні 6 лютого (фото: meteo.gov.ua)

У понеділок, 7 лютого, більшу частину країни накриє мокрий сніг з дощем, причому найбільш інтенсивні опади будуть на Закарпатті. До південних, східних і деяких центральних областей вони не доберуться - буде просто похмуро.

Стовпчики термометрів продовжать підніматися. У південних регіонах і на Приазов'ї очікується до +7... +9 градусів.

Карта погоди в Україні 7 лютого (фото: meteo.gov.ua)

У вівторок, 8 лютого, мокрий сніг з дощем буде вже у східних областях, місцями на півдні України та в деяких західних регіонах. Температура повітря в цей день "просяде" на пару градусів.

Карта погоди в Україні 8 лютого (фото: meteo.gov.ua)

У середу, 9 лютого, буде сухо тільки на півдні України, а на решті частини території країни - похмуро і мокрий сніг з дощем. У деяких східних і центральних областях вдень термометри покажуть до -1 градуса.

Карта погоди в Україні 9 лютого (фото: meteo.gov.ua)

У четвер, 10 лютого, практично всю Україну пригріє сонце - буде сухо і тепло. Температура повітря в південних областях підніметься до +10 градусів, а в західних - до +7... +8 градусів.

Карта погоди в Україні 10 лютого (фото: meteo.gov.ua)