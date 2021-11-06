В Украину идут дожди и похолодание: кому сегодня не повезет с погодой

Часть восточных и северо-восточных областей в субботу окажутся в зоне дождей. Сухо будет только в Донецкой и Луганской областях.

Ночью на востоке ожидается от +5 до +8 градусов, днем воздух прогреется до +12 +15 градусов, в Полтаве +10 +12 градусов. Возможен сильный ветер с порывами.

На юге будет сухо и солнечно, без осадков. Синоптики предупреждают о сильном ветре. Ночью в регионе от +9 до +11 градусов, днем прогреется до +14 +17 градусов.

В Крыму солнечно и сухо, ожидается ветер. Ночью +9 +11 градусов, днем +17 +19 градусов.

Север страны охватят дожди и сильный штормовой ветер, а температура воздуха начет снижаться. Ночью ожидается от +7 до +9 градусов, днем +10 +12 градусов.

В западных областях небольшой дождь пройдет только ночью, а днем ожидается ясная и сухая погода. Возможно усиление ветра до штормовых значений.

Температура воздуха пойдет вниз, ночью от +3 до +5 градусов, днем столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов.

В центральной части страны будут идти дожди, ожидается сильный ветер. Ночью +7 +10 градусов, днем от +10 до +13 градусов.

В Киеве 6 ноября дождь пройдет в ночные часы, днем будет пасмурно, но сухо. Ночью в столице +6 +8 градусов, днем +10 +12 градусов и сильный ветер с порывами.

Карта погоды в Украине на субботу, 6 ноября

По прогнозу Украинского гидрометцентра, уже с понедельника все области страны охватит дождями, а температура упадет.

В среду, 10 ноября, осадки отступят. Однако ночная температура воздуха опустится до -1 -4 градусов, а днем ожидается в пределах +4 +7 градусов.

Карты погоды в Украине на 9 и 10 ноября