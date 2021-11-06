В Україну йдуть дощі і похолодання: кому сьогодні не пощастить з погодою

Частина східних і північно-східних областей в суботу опиняться в зоні дощів. Сухо буде тільки в Донецькій і Луганській областях.

Вночі на сході очікується від +5 до +8 градусів, вдень повітря прогріється до +12 +15 градусів, у Полтаві +10 +12 градусів. Можливий сильний вітер з поривами.

На півдні буде сухо і сонячно, без опадів. Синоптики попереджають про сильний вітер. Вночі в регіоні від + 9 до +11 градусів, вдень прогріється до +14 + 17 градусів.

У Криму сонячно і сухо, очікується вітер. Вночі + 9 +11 градусів, вдень +17 + 19 градусів.

Північ країни охоплять дощі та сильний штормовий вітер, а температура повітря почне знижуватися. Вночі очікується від + 7 до +9 градусів, вдень +10 + 12 градусів.

У західних областях невеликий дощ пройде тільки вночі, а вдень очікується ясна і суха погода. Можливе посилення вітру до штормових значень.

Температура повітря піде вниз, вночі від + 3 до +5 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +8 до + 10 градусів.

У центральній частині країни йтимуть дощі, очікується сильний вітер. Вночі + 7 +10 градусів, вдень від +10 до + 13 градусів.

У Києві 6 листопада дощ пройде в нічні години, вдень буде похмуро, але сухо. Вночі в столиці + 6 +8 градусів, вдень +10 + 12 градусів і сильний вітер з поривами.

Карта погоди в Україні на суботу, 6 листопада

За прогнозом Українського гідрометцентру, вже з понеділка всі області країни охопить дощами, а температура впаде.

У середу, 10 листопада, опади відступлять. Однак нічна температура повітря опуститься до -1 -4 градусів, а вдень очікується в межах +4 +7 градусів.

Карти погоди в Україні на 9 і 10 листопада