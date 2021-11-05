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В Украину идет похолодание: какая погода будет на выходных

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Украина, Пятница 05 ноября 2021 14:17
В Украину идет похолодание: какая погода будет на выходных Фото: в Украине на выходных похолодает (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Украине на выходных, 6-7 ноября, температура воздуха снизится. Также ожидается уменьшение количества осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

В субботу, 6 ноября, во всех регионах страны, кроме южных, ожидается небольшой дождь. В Карпатах пройдет мокрый снег. Ночью и утром в южных и юго-восточных областях прогнозируют туман. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5...10 градусов тепла, в западных областях - +1...+6 градусов. Днем столбики термометров покажут в южной части и восточных областях +13...+18 градусов. На высокогорье Карпат ночью будет около 0, а днем - 3...6 градусов выше нуля.

В воскресенье, 7 ноября, слабый дождь обещают лишь в Закарпатской области. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1...6 градусов тепла, а днем ​​- 8...13 градусов с отметкою плюс.

Напомним, что в ближайшие несколько дней в Украине ожидаются температурные качели.

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